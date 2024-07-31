Мигрантка-безбилетница напала на контролера в Москве

Женщина признала свою вину

Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки безбилетной женщины с контролером в московском автобусе.

Инцидент произошел в Восточном административном округе 6 июня. Девушку остановила контролер для оплаты проезда. Однако пассажирка отказалась платить и для "беспрепятственного выхода из автобуса" напала на кондуктора. Драку записала камера видеонаблюдения, установленная в салоне.

Женщину задержали, она оказалась гражданкой страны ближнего зарубежья. Свою вину она признала. Столичный СКР попросит суд арестовать ее.

Также в ходе следствия выяснилось, что женщина находилась в России, нарушив миграционное законодательство.

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