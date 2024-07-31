Мигрантка-безбилетница напала на контролера в Москве

Женщина признала свою вину
Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки безбилетной женщины с контролером в московском автобусе.
Инцидент произошел в Восточном административном округе 6 июня. Девушку остановила контролер для оплаты проезда. Однако пассажирка отказалась платить и для "беспрепятственного выхода из автобуса" напала на кондуктора. Драку записала камера видеонаблюдения, установленная в салоне.
Женщину задержали, она оказалась гражданкой страны ближнего зарубежья. Свою вину она признала. Столичный СКР попросит суд арестовать ее.
Также в ходе следствия выяснилось, что женщина находилась в России, нарушив миграционное законодательство.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram