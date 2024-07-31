Приехавшая в военный госпиталь Успенская была поражена увиденным

Королева шансона поделилась впечатлениями

Любовь Успенская со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной в ходе благотворительной поездки посетила военный госпиталь. Артистка встретилась с бойцами, сказала им несколько теплых слов, сфотографировалась, оказала сильную моральную поддержку. Эта встреча произвела сильнейшее впечатление и на Успенскую и на Плаксину.

"Я была поражена силе духа каждого человека, с которым мы встретились, а таких, поверьте, было очень много. Это были люди разных профессий, школьники, воины. И у каждого в глазах я видела силу, мужество и непоколебимую стойкость. Эта поездка точно не будет последней", - призналась Любовь Успенская в разговоре с телеграм-каналом "Звездач".

Отметим, что наследницу королевы шансона Татьяну Плаксину называют копией матери, однако она обладает своим уникальным тембром голоса. Заниматься музыкой она начала не так давно. Именитая родительница поддерживает дочь и с удовольствием выступает с ней на одной сцене.

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