Россиянин силой усадил чужого ребенка в машину и уехал

За неудачную "попытку воспитания" мужчине грозит срок

Уголовное дело возбуждено в Приморье после того, как мужчина силой усадил ребенка в автомобиль и увез его.

Инцидент произошел на улице Ладыгина во Владивостоке. Мужчина 1983 года рождения схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Подобным образом он решил провести "воспитательную беседу" с обидчиком его восьмилетней дочери. У детей, как оказалось, произошел конфликт в ходе игры в прятки.

После проведенной беседы мужчина выпустил школьника из машины. Участники конфликта в полицию не обращались, мальчик не пострадал и ничего не рассказал о произошедшем родителям. Тем не менее, видео инцидента попало в руки правоохранительных органов.

Дело заведено по статье о незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего. Результаты расследования контролирует прокуратура Приморского края. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

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