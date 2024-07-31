ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянин силой усадил чужого ребенка в машину и уехал

12:32
  • среда
  • 31 июля 2024

За неудачную "попытку воспитания" мужчине грозит срок

Уголовное дело возбуждено в Приморье после того, как мужчина силой усадил ребенка в автомобиль и увез его.

Инцидент произошел на улице Ладыгина во Владивостоке. Мужчина 1983 года рождения схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Подобным образом он решил провести "воспитательную беседу" с обидчиком его восьмилетней дочери. У детей, как оказалось, произошел конфликт в ходе игры в прятки.

После проведенной беседы мужчина выпустил школьника из машины. Участники конфликта в полицию не обращались, мальчик не пострадал и ничего не рассказал о произошедшем родителям. Тем не менее, видео инцидента попало в руки правоохранительных органов.

Дело заведено по статье о незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего. Результаты расследования контролирует прокуратура Приморского края. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.