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Кремль объяснил решение о разовой выплате контрактникам

12:37
  • среда
  • 31 июля 2024

С 1 августа им будут выдавать по 400 тысяч рублей

Решение об установлении единовременной выплаты в 400 тысяч рублей для контрактников, отправляющихся на специальную военную операцию, связано с непрекращающимися шагами по поддержке участников СВО и их родных. Об этом в среду, 31 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин ввел новую выплату за отправку на СВО по контракту

Как подчеркнул представитель Кремля, это решение главы государства не говорит об изменении задач в зоне спецоперации, а стоит в едином ряду мер по поддержке бойцов и членов их семей, сообщает ТАСС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 23 июля 2024 года поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Общая сумма выплат каждому такому военному в столице превысит 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медвеедв выразил уверенность в том, что в 2024 году все поставленные цели по набору на службу по контракту будут выполнены. Лишь за первые полтора месяца года более 53 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны.

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