Принц Уильям отнял у Меган Маркл самое ценное

Он не хотел, чтобы на свадьбу американка надела драгоценности его матери

На днях стало известно о том, что принц Гарри планирует вернуться в Великобританию в ближайшее время. Встретиться ли он с родными, пока неизвестно. Зато уже подтверждено, что в поездке его не будет сопровождать супруга, американская актриса Меган Маркл. Официально это объясняется тем, что у Меган дела в Америке, в частности, продвижение ее личного бренда. Кроме того, она намерена заниматься двумя детьми, сыном Арчи и дочкой Лилибет.

Но в Сети все равно упорно ходят слухи, что Меган боится встречи с представителями британской королевской семьи после той череды скандалов, которая поднялась в результате откровений Гарри и Меган. В интервью Опре Уинфри и в книге "Запасной" пара крайне негативно высказалась о венценосных родственниках, чем якобы смертельно оскорбила старшего брата Гарри Уильяма.

Впрочем, сейчас появилась информация, что тот с самого начала невзлюбил Меган Маркл. И он будто бы был категорически против того, чтобы на свадьбу американка надела ювелирные украшения его матери, принцессы Дианы. Якобы он даже переговорил с бабушкой, королевой Елизаветой II, чтобы та вдруг не дала слабину. Гарри, обо всем узнав, воспринял такую позицию как личное оскорбление, передает телеграм-канал "Только никому".

Лишившаяся самых ценных украшений Меган в итоге пошла под венец в тиаре, которая раньше принадлежала бабушке Елизаветы II.

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