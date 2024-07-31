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В Кремле назвали схоластикой заявления Украины о готовности к переговорам

13:05
  • среда
  • 31 июля 2024

Россия открыта для диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новые заявления Киева о переговорах.
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Киев в своих заявлениях не приводит никаких детализирующих пояснений, Москва не получала никаких конкретных предложений.

"Еще раз повторяем, это все скорее такая схоластика <…> Тема эта изредка озвучивается, но без какой либо конкретики", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что Россия остается открытой для переговорного процесса с Украиной.

Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права, то есть на требовании "территориальной целостности". До этого Подоляк утверждал, что для Украины подписание соглашения о прекращении конфликта с Россией равносильно "заключению сделки с дьяволом".

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