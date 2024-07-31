Кремль осудил атаку Израиля, приведшую к гибели главы политбюро ХАМАС

Это может дестабилизировать ситуацию в регионе

Россия осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в среду, 31 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что атака Израиля, приведшая к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, направлена против попыток установления мира в регионе.

Случившееся, по словам Пескова, способно существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

В ХАМАС заявили, что глава политбюро движения погиб в два часа ночи по местному времени в результате прямого попадания ракеты. Хания принимал участие в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, а также являлся одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня в Газе и освобождению заложников.

После случившегося движение "Хезболла" заявило о намерении продолжить борьбу с Израилем "с еще большей решимостью", а руководство хуситов назвало убийство Хании террористическим преступлением.

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