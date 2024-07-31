Песков рассказал, зачем президент Индонезии прибыл в Москву

Проработана "достаточно эффективная система общения"

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву для участия в российско-индонезийских переговорах. Об этом в среду, 31 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, запланированы переговоры в узком составе, затем пройдут российско-индонезийские переговоры в формате рабочего завтрака.

Как подчеркнул Песков, "это "достаточно эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений".

Пресс-секретарь президента России также отметил, что "Индонезия – крупная страна юго-восточной Азии, с которой у нас большие интересы для развития торгово-экономических отношений, много потенциальных проектов взаимной кооперации на повестке дня".

При этом Индонезия играет все большую и видимую роль в международных делах, а потому президенту России Владимиру Путину и его гостю будет о чем поговорить, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова пообещала подарить брошь министру иностранных дел Индонезии: Ретно Марсуди призналась, что ей очень понравилось украшение российской чиновницы.

Между тем Вашингтон обеспокоил разворот Азии в сторону России. Западные СМИ отмечают, что государства от Индии до Индонезии становятся все менее зависимыми от Запада и выстраивают отношения с Россией и Китаем.

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