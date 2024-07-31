Специалисты центра Грабаря восстанавливают редкую реликвию

Это знамя, пожалованное Донскому казачеству самой Екатериной Великой

Реставраторы - в процессе работы. Но уже прекрасно видно - это старинное знамя. Единственная в своем роде реликвия. Двуглавый орел, меч и корона. В середине - вензель Екатерины Великой. А почти исчезнувшая надпись сообщает - знамя было пожаловано императрицей Донскому казачеству еще в 1775 году. За храбрость и многочисленные подвиги. И материалы при его создании использовались по тем временам весьма дорогостоящие.

"Мы делали пробы в нашей лаборатории и выяснилось, что нити содержат очень большой процент серебра. На изображении Георгия Победоносца конь - фактически целиком серебряный. То есть это действительно драгоценное знамя", - отметила Галина Безрукова-Евсеенко, художник-реставратор реставрационного центра имени Грабаря.

Раньше при создании знамен использовали не шитье - их расписывали красками. Судьба же у этого полотнища - непростая.

"В девятнадцатом году, когда началась гражданская война, эти знамена были вместе с Белой армией вывезены за границу. И хранились они в Чехословакии", - объяснила Безрукова-Евсеенко.

Уже после Великой Отечественной войны знамя вернулось на Родину, на хранение в Новочеркасский музей. А в центр Грабаря попало в удручающем состоянии - фактически в виде фрагментов. Основа его не уцелела. Каждую часть бережно промыли, убрали деформацию, продублировали фрагменты на ткань. И сейчас укрепляют. Используют шелковые нити.

"Будет перекрываться реставрационным материалом сверху, все прошиваться, чтобы выделить этот орнамент. Чтобы сохранить это знамя, чтобы оно сохранило свою красоту, придется сделать консервацию", - указала Анастасия Лобанова, художник-реставратор реставрационного центра имени Грабаря.

Также художники-реставраторы сейчас колдуют над цветными литографиями. Середина девятнадцатого века, автор - француз Альфред Дедрё. Грустная девушка на коне. И крохотная мужская фигурка - не понять, то ли удаляется от нее, то ли спешит на встречу. Реставраторы, как бы ни были увлечены сюжетом, в первую очередь обращают внимание на утраты.

Из астраханской картинной галереи в центр имени Грабаря прибыли шесть литографий. На них было много плесени. Этот вид загрязнений тяжело убрать. Но мастера в очередной раз справились - каждая из работ пережила промывку, химическую обработку, закрепление красок, сейчас заканчивают тонировку. Все экспонаты очень ждут. В Астраханской галерее литографии уже в этом году покажут на выставке.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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