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70 новых зарядных станций для электромобилей появится в ближайшее время в Москве

15:03
  • среда
  • 31 июля 2024

Их построит "Росатом"

70 новых зарядных станций для электромобилей появится в ближайшее время в Москве.

Их построит "Росатом". Сейчас их сеть в столице включает уже 86 установок. Все они так называемые "быстрые" - у них более высокая мощность, а зарядка занимает всего 30 минут вместо 5 часов. Но главное - все станции работают на чистой атомной энергии. Так что клиенты могут быть уверены в отсутствии вредных выбросов в атмосферу.

"В этом году у нас в планах развить данную сеть. Именно в Москве мы планируем поставить порядка 70 зарядных станций. Возможно, больше, но это будет зависеть от тех локаций, которые нам Москва под размещения своих зарядных станций выделит", - отметил Валерий Маркелов, генеральный директор компании "Росатом".

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