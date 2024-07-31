В проекте "Московского долголетия" появилось новое направление - иппотерапия

Участники ухаживают за лошадьми и общаются с ними

В свои 61 Марина Александровна Одинцова чувствует себя ровно на 18 и утверждает, что остальные цифры в возрасте просто лишние. На пенсии она не скучает, ведет активный образ жизни. А когда узнала о программе иппотерапии проекта "Московское долголетие", то мимо пройти не смогла.

Когда-то я немножечко скакала на лошадях. Но это было энное количество лет назад, а вот сейчас возвращение. Соскучилась.

На занятиях москвичи "серебряного" возраста под руководством опытных инструкторов учатся не только взаимодействовать с лошадьми, но и правильно за ними ухаживать.

"У нас есть пенсионеры, которые уже очень даже самостоятельные и им можно доверить лошадь. Они самостоятельно ходят за ними, приводят их сюда в боксы, сами их чистят, кормят и отводят обратно домой", - рассказала Елизавета Баулина, преподаватель иппотерапии.

Горожане отмечают, такое общение с животными положительно влияет не только на эмоциональное состояние, но и на здоровье. Единственное, чего пенсионерам не хватает в иппотерапии, так это поездок верхом.

"Мы хотели, конечно же, видеть активное долголетие верхом, но, к сожалению, по медицинским показаниям, в целях безопасности мы решили отменить и сделать программу иппотерапии. Как говорят известные аналитики, час общения с лошадью - это час у психоаналитика", - объяснила Елена Терехова, генеральный директор конного клуба.

Многие лошади сразу узнают людей, которые часто приходят к ним в гости. Инструкторы подмечают, что лошади порой даже ждут определенного человека. Занятие в общей сложности длится около часа и проходит два раза в неделю, но если кто-то захотел пообщаться подольше, препятствовать, конечно, не станут. Особенно, если дело касается общего любимца - пони по кличке Тортик.

В рамках проекта "Московское долголетие" горожане старшего возраста имеют уникальную возможность заниматься саморазвитием, образованием, творчеством, спортом, расширять кругозор и находить друзей. Всего в проекте доступны занятия по более чем 30 направлениям. Ну а на занятие в конный клуб записаться можно на портале mos.ru.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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