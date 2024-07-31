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На учебных полигонах продолжается подготовка добровольцев, решивших отправиться на СВО

14:48
  • среда
  • 31 июля 2024

Идут интенсивные тренировки

Добровольцы, которые подписали контракт и в скором времени отправятся к месту службы в зону специальной военной операции, пока отрабатывают поставленные задачи на учебном полигоне. Здесь важно не только правильно выполнить упражнение, но и довести полученные навыки до автоматизма. И, конечно, все под четким руководством инструкторов, у которых реальный боевой опыт. Главное - слаженная командная работа.

"Есть куча мелких деталей и нюансов, которые необходимо рассказать, показать и дать попробовать бойцам. В любом случае теория без практики мертва, а практика без теории просто слепа. Поэтому здесь мы совмещаем и теоретическую часть, и практическую", - отметил один из инструкторов.

Подготовку пытаются максимально приблизить к реальным условиям. Тренировки на учебном полигоне проходят и днем, и ночью. Здесь учат бросать гранаты, оказывать первую медицинскую помощь, а еще отрабатывают навыки тактической стрельбы в различных условиях.

Бойцы признаются - каждый день открывают для себя что-то новое, ведь подготовка - это еще и обмен опытом.

Владимир Путин в среду своим указом назначил выплату в 400 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 го августа и до конца года. Региональным властям рекомендовано выделить такую же сумму. В Москве предусмотрена единовременная выплата 1 миллион 900 тысяч рублей. Ее назначили с 23 июля. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки.

Поскольку желающих заключить контракт много, в столице для добровольцев открыт Единый пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова. Обратиться сюда могут жители любых регионов, а также иностранцы. По распоряжению мэра Сергея Собянина, военнослужащие по контракту будут получать от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год. Но для всех главное совсем не это.

"Это моя Родина, моя земля, я родился здесь. Россия дала мне все для того, чтобы я здесь жил, я чувствую огромную ответственность перед тем, то что я должен отдать этот долг своей Родине", - говорит доброволец.

С начала года уже около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны, и такой набор на военную службу в российских регионах продолжается. Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. 

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Полигон для обучения контрактников
Пункт отбора на военную службу по контракту
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