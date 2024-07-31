На учебных полигонах продолжается подготовка добровольцев, решивших отправиться на СВО

Идут интенсивные тренировки

Добровольцы, которые подписали контракт и в скором времени отправятся к месту службы в зону специальной военной операции, пока отрабатывают поставленные задачи на учебном полигоне. Здесь важно не только правильно выполнить упражнение, но и довести полученные навыки до автоматизма. И, конечно, все под четким руководством инструкторов, у которых реальный боевой опыт. Главное - слаженная командная работа.

"Есть куча мелких деталей и нюансов, которые необходимо рассказать, показать и дать попробовать бойцам. В любом случае теория без практики мертва, а практика без теории просто слепа. Поэтому здесь мы совмещаем и теоретическую часть, и практическую", - отметил один из инструкторов.

Подготовку пытаются максимально приблизить к реальным условиям. Тренировки на учебном полигоне проходят и днем, и ночью. Здесь учат бросать гранаты, оказывать первую медицинскую помощь, а еще отрабатывают навыки тактической стрельбы в различных условиях.

Бойцы признаются - каждый день открывают для себя что-то новое, ведь подготовка - это еще и обмен опытом.

Владимир Путин в среду своим указом назначил выплату в 400 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 го августа и до конца года. Региональным властям рекомендовано выделить такую же сумму. В Москве предусмотрена единовременная выплата 1 миллион 900 тысяч рублей. Ее назначили с 23 июля. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки.

Поскольку желающих заключить контракт много, в столице для добровольцев открыт Единый пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова. Обратиться сюда могут жители любых регионов, а также иностранцы. По распоряжению мэра Сергея Собянина, военнослужащие по контракту будут получать от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год. Но для всех главное совсем не это.

"Это моя Родина, моя земля, я родился здесь. Россия дала мне все для того, чтобы я здесь жил, я чувствую огромную ответственность перед тем, то что я должен отдать этот долг своей Родине", - говорит доброволец.

С начала года уже около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны, и такой набор на военную службу в российских регионах продолжается. Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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