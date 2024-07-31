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"Покойся с миром": дочь Глаголевой сообщила о горе в семье

13:24
  • среда
  • 31 июля 2024

Настасья Шубская обнародовала новость

Младшая дочь известной российской актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская объявила печальную новость на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала видеозапись, на которой запечатлена крошечная собачка породы чихуахуа.

"Покойся с миром, моя любимая девочка! Спасибо,что подарила нам столько счастья и любви! Ты навсегда останешься в нашей памяти и сердцах. "Собака приносит боль, лишь когда умирает", - Бриджит Бардо", - подписала трогательный ролик убитая горем Настасья Шубская.

На видео запечатлено, с какой любовью и нежностью младшая наследница Веры Глаголевой обращалась с домашним питомцем, как трогательно держал его на руках ее супруг, прославленный хоккеист Александр Овечкин, как нежно гладили собаку дети.

Комментаторы в Сети выразили слова сожаления Настасье. Не осталась в стороне и певица, ведущая Ольга Орлова, известная своей любовью к животным. У нее самой, к слову, дома обитает несколько собак и кошка.

Напомним, дочь Настасья родилась у Веры Глаголевой в ее втором браке. Тогда она вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского. От первого мужа, актера Родиона Нахапетова, у Веры есть дочери Анна и Мария. Все наследницы Глаголевой поддерживают теплые и близкие отношения. Смерть матери в 2017 году только сильнее их сблизила.

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