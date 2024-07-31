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Названо условие лишения выплат родителей бойцов, погибших на СВО

13:38
  • среда
  • 31 июля 2024

Верховный суд рассмотрел конкретный случай

Родители военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, могут быть лишены мер социальной поддержки. К такому решению пришел Верховный суд России, рассматривая иск матери погибшего бойца. Женщина рассказала, что выплаты за погибшего сына получил его отец, не принимавший никакого участия в его воспитании.
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По словам жительницы Владивостока Натальи Цитлионок, после гибели сына в ходе боевых действий страховую сумму, единовременное пособие, денежную компенсацию в сумме около 6,5 миллиона рублей получил ее бывший муж Виталий Мельник. Однако мужчина не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал, что сын отправился в зону СВО.

Суды во Владивостоке отказались взыскать с мужчины деньги, мотивируя это тем, что Мельник не был лишен родительских прав. Однако ВС России счел, что при рассмотрении данного вопроса нужно было учитывать не только наличие родительских прав и факт родства, но также участие в воспитании, заботу о здоровье, моральную, духовную и материальную поддержку ребенка.

Таким образом, Верховный суд допустил, что родители погибшего в зоне проведения СВО могут быть лишены социальных выплат, говорится в документе, внимание на который обратило РАПСИ.

Ранее в Кремле подчеркнули, что решение об установлении единовременной выплаты в 400 тысяч рублей для контрактников, отправляющихся на специальную военную операцию, не говорит об изменении задач в зоне спецоперации, а стоит в едином ряду мер по поддержке бойцов и членов их семей.

Министр обороны России Андрей Белоусов призвал убрать излишнюю бюрократию и бумажную волокиту при утверждении льгот участникам спецоперации. Он подчеркнул, что "это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия".

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