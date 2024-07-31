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Зеленского уличили в насмешках над украинским языком

13:59
  • среда
  • 31 июля 2024

Президент Украины сам не так давно научился говорить по-украински

Журналист и писатель Евгений Додолев рассказал о насмешках президента Украины Владимира Зеленского над украинским языком.
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Как отметил Додолев в беседе с порталом aif.ru, он в 2012-2013 годах нередко встречался с Зеленским в коридорах российской телекомпании ВГТРК. Тогда будущий президент Украины, а в тот период — комик и актер "совершенно не знал украинского".

Зеленский в таких беседах рассказывал, что если ему хочется посмеяться, то он включает фильм на украинском языке. Не гнушался украинский лидер и высмеиванием сельских жителей Украины в анекдотах.

Однако сейчас Зеленский выступает исключительно на украинском языке, а русскоговорящие жители Украины подвергаются гонениям и издевательствам. В апреле сообщалось, что в Киеве школьник пострадал от рук одноклассников, которые предположили, что он смотрит мультик на русском языке. Мальчика избили до такой степени, что ему потребовалась операция.

Российский лидер Владимир Путин жестко прокомментировал действия украинских властей по отношению к России и всему русскому. Киевские власти совсем "оборзели", когда объявили русских некоренной нацией на Украине, сказал президент.

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