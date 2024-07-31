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ГП: Теракты в "Крокусе" и Дагестане стали возможны из-за просчетов властей

13:44
  • среда
  • 31 июля 2024

Требуется принципиально другой уровень проверок

Теракты в подмосковном концертом зале "Крокус Сити Холле" и Дагестане во многом стали возможны из-за просчетов органов власти.

Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на коллегии прокуратуры. Произошедшее требует от уполномоченных органов власти принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.

"Брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу", - сказал генпрокурор.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. Погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 12 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

Вооруженные нападения произошли в городах Дагестана 23 июня. Террористы атаковали синагогу и православный храм, обстреляли пост ДПС. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали.

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