Захарова рассказала о потере связи народа с Пугачевой

По мнению дипломата, "что-то сломалось"

В отношениях между народной артисткой СССР Аллой Пугачевой и российским народом произошел серьезный разлад, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. Такой вывод она сделала в эфире радио "Спутник".

Мария Захарова рассказала, что на днях слушала интервью композитора Микаэла Таривердиева, который описал свой творческий путь с Аллой Пугачевой, начиная с того, как они только стали сотрудничать, и заканчивая их постепенным расставанием. Захарова отметила, что Таривердиев на заре работы с Пугачевой был очарован ее талантом, но постепенно их творческие пути разошлись, потому что ему "стало неинтересно".

Аналогичная ситуация произошла у Примадонны и с поэтом Ильей Резником и с композитором Раймондом Паулсом. А теперь, считает Мария Захарова, наметились проблемы в связи Пугачевой с российским народом.

"Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне – у нее с народом. А произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать. Все это будет жить, как это было и раньше. Но что-то сломалось у нее с народом, понимаете?" - выразила свою точку зрения Захарова.

Говорят, люди негативно стали относиться к Алле Пугачевой после ее слов в Сети, что "нормальные люди" не вернутся в Россию. Сама Примадонна, напомним, покинула страну вскоре после начала СВО и теперь мыкается по разным странам. Одно время она жила в Израиле, потом якобы переехала на Кипр, а теперь и вовсе находится в Латвии.

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