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Госдума окончательно запретила продавать энергетики детям

14:12
  • среда
  • 31 июля 2024

С марта 2025 года

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Запрет вступает в силу 1 марта 2025 года, он будет действовать на федеральном уровне. Продавцы будут обязаны отказывать в продаже энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, а также тем, кто не смог доказать свой возраст и предъявить подтверждающий документ.

Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которую установят позже, передает РИА Новости.

В пояснительной записке сказано, что бесконтрольное употребление энергетических напитков вредит здоровью детей, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

"Вред таких напитков доказан врачами - они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", - заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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