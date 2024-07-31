Госдума окончательно запретила продавать энергетики детям

С марта 2025 года

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Запрет вступает в силу 1 марта 2025 года, он будет действовать на федеральном уровне. Продавцы будут обязаны отказывать в продаже энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, а также тем, кто не смог доказать свой возраст и предъявить подтверждающий документ.

Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которую установят позже, передает РИА Новости.

В пояснительной записке сказано, что бесконтрольное употребление энергетических напитков вредит здоровью детей, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

"Вред таких напитков доказан врачами - они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", - заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram