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Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых"

14:19
  • среда
  • 31 июля 2024

Заявки принимаются до 16-31 августа в зависимости от номинации

29 июня 2024 года в рамках празднования Дня молодежи стартовал новый сезон Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" со специальной номинацией "Молодежная столица России".

Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики и включает в себя Всероссийский конкурс профессионального мастерства (прием заявок до 16 августа), номинацию "Вклад в молодость" для физических и юридических лиц, внесших вклад в развитие отрасли (прием заявок до 1 сентября), специальную номинацию "Молодежная столица России" (прием заявительных писем до 16 августа, заявочных книг до 31 августа) и другие номинации.

В 2023 году участниками Премии стали более 2,5 тыс. сотрудников отрасли и более 1,2 млн. человек проголосовали в народном голосовании за города-претенденты на статус "Молодежная столица России", который предоставляет победителю приоритетное право на проведение мероприятий Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, специальных медиапроектов и позволяет получить персональную методическую и экспертную поддержку.

Подробная информация о Премии размещена на официальном сайте время-молодых.рф.

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Премия молодежных достижений "Время молодых"
Премия молодежных достижений "Время молодых"
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