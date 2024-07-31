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Госдума уточнила норму об аресте бойцов СВО за использование гаджетов

14:19
  • среда
  • 31 июля 2024

Наказывать не будут за применение гаджетов для выполнения боевых задач

Государственная дума России в среду, 31 июля, проголосовала за поправку, уточняющую законодательные нормы о дисциплинарном аресте участников спецоперации за нарушение запрета иметь при себе гаджеты в ходе службы.
В Госдуме поддержали идею наказывать военных за ношение гаджетов в зоне СВО

В третьем чтении принят законопроект "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО". Документ дает право командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов принимать решение о назначении дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих за грубый дисциплинарный проступок.

К таким проступкам относится нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы гаджеты. Но это не касается бойцов, когда "указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей", сообщает ТАСС.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, говоря о предлагаемом запрете военным использовать смартфоны и иные устройства в зоне СВО, подчеркивал, что "речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы". Он пояснил, что главное — защитить бойцов, а "все остальное — от лукавого".

Тем временем правительство России утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на электронные устройства. Для смартфонов и планшетов перечень содержит 19 пунктов, включая платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore.

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