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Регионы начали повышать единовременные выплаты контрактникам

14:42
  • среда
  • 31 июля 2024

Президент установил выплату на федеральном уровне

Субъекты Российской Федерации отреагировали на указ президента, рекомендующий регионам выплачивать от 400 тысяч рублей заключившим контракт на спецоперацию с 1 августа.
Путин ввел новую выплату за отправку на СВО по контракту

Как рассказал в среду, 31 июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в его регионе приняли решение об увеличении единовременной выплаты участникам СВО до 600 тысяч рублей.

В совокупности с федеральной выплатой доброволец в Липецкой области, заключивший контракт на участие в спецоперации, единовременно получит один миллион рублей, а также всю необходимую экипировку, говорится в Telegram-канале Артамонова.

Ранее в Кремле подчеркнули, что решение об установлении единовременной выплаты в 400 тысяч рублей для контрактников, отправляющихся на специальную военную операцию, не говорит об изменении задач в зоне спецоперации, а стоит в едином ряду мер по поддержке бойцов и членов их семей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно, без бюрократии и волокиты.

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