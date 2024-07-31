Госдума одобрила лишение полученного гражданства за непостановку на воинский учет

Это будет способствовать исполнению новыми гражданами обязанности по защите Отечества

Госдума приняла законопроект, который предполагает лишение приобретенного гражданства в случае непостановки на воинский учет.

Кроме того, документ обязывает иностранцев вставать на воинский учет одновременно с получением российского паспорта.

Законопроект о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет был внесен в Госдуму ранее сегодня. Это, по замыслу депутатов, будет способствовать исполнению "новыми гражданами" России конституционной обязанности по защите Отечества.

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