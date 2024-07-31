Президент Индонезии обратился к Белоусову: Россия всегда помогала, и мы этого никогда не забудем

Переговоры состоялись в Москве

Избранный президент и министр обороны Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву. Сейчас, 31 июля, проходит его встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего российско-индонезийского сотрудничества в области обороны.

В частности, особое внимание будет уделено совместной оперативной и боевой подготовке. В первую очередь речь идет о проведении военно-морских маневров. Белоусов выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча послужит укреплению межведомственных связей, придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшей работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества, передает телеграм-канал Минобороны России.

Разумеется, Андрей Белоусов поздравил Прабово Субианто с победой в президентских выборах. Тот, в свою очередь, поблагодарил российского министра обороны за встречу и выразил признательность за сотрудничество:

"Россия всегда помогала Индонезии, и мы этого никогда не забудем".

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