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Собянин: Более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

15:15
  • среда
  • 31 июля 2024

В качестве инвестиций и грантов удалось привлечь свыше 134 млн рублей

Участниками программы "Академия инноваторов" после ее перезапуска стали уже более 18,5 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, за время работы программы было создано свыше 3,7 тысячи инновационных проектов и более 250 стартапов. В качестве инвестиций и грантов удалось привлечь свыше 134 миллионов рублей. Подать заявку на участие в четвертом потоке программы можно до 12 сентября.

Подробнее — в Telegram-канале мэра Москвы.

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