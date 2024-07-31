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Спецрозыгрыш "Миллиона призов" пройдет для онлайн-избирателей на выборах в МГД

15:09
  • среда
  • 31 июля 2024

Москвичей ждут 1,7 миллиона призов

В Москве пройдет 10-я акция программы "Миллион призов", участники получат гарантированные подарки.

В этом году на избирательных участках появятся специальные приспособления, которые позволят проголосовать электронно вне дома, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. Москвичи на выборах в Мосгордуму смогут выиграть 1,7 миллиона призов.

"У нас также будут гарантированные призы для старшего поколения и для людей, впервые участвующих в голосовании. Если они голосуют онлайн, то гарантированно получат тысячу баллов", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Те, кто будет голосовать электронно из дома и предварительно зарегистрируются с 20 августа по 8 сентября на сайте, смогут выиграть 15 тысяч баллов на поощрения.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. Со списком кандидатов в Мосгордуму можно ознакомиться здесь, в депутаты ТиНАО – здесь. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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