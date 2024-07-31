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В Госдуме объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

14:55
  • среда
  • 31 июля 2024

На этот счет есть директива Минобороны, но в законе отсрочка не закреплена

Государственная дума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей, поскольку вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства остаются приоритетными. Такое заявление сделал первый заместитель председателя думского комитета по обороне Андрей Красов.
Начался прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Парламентарий подчеркнул, что каждый мужчина должен прежде всего защищать свою семью, общество и государство, а только потом заботиться о добыче для своей семьи.

Красов заявил, что слово "мужчина" само говорит за себя, поскольку состоит из двух частей: "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик", сообщает "Лента.ру".

По действующим нормам на отсрочку от мобилизации могут претендовать мужчины, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, либо имеющие трех детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

В апреле 2023 года был принят закон о реформе воинского учета. Он призван исправить недостатки, выявленные в ходе частичной мобилизации осенью 2022 года. Отныне через портал госуслуг военнообязанный может предоставить все данные о себе — например, о наличии заболевания, не позволяющего проходить службу в рядах Вооруженных сил, или о пополнении в семействе, которое дает ему право на отсрочку.

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