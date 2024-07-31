Из Киева звучат противоречивые заявления

Украина и Запад не стремятся к миру и продолжают мыслить "категориями войны". Такое заявление сделал в среду, 31 июля, заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Андрей Настасьин.

Как подчеркнул дипломат, Украина и западные страны боятся поражения Киева, так как это приведет к окончанию их "миропорядка", а потому у них отсутствует политическая воля и стремление к миру, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все звучащие из Киева высказывания о возможности переговоров — это "такая схоластика", причем "без какой либо конкретики".

Также в Кремле подчеркивали, что приветствуют желание Киева пойти на переговоры с Москвой, однако нужно дождаться каких-либо конкретных шагов, поскольку без них невозможно судить о реальной возможности возобновления переговорного процесса.

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