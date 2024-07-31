Голодные спортсмены: Игры в Париже продолжают обрастать скандалами

Сену пробовали отмыть суперсовременными установками, но не вышло

И всё-таки они нырнули. В Сену с головой. Женский этап триатлона состоялся по плану. К финишу приплыли все участницы. На здоровье пока никто не жалуется. Вроде бы пронесло.

Поплывут или нет - было неясно до последнего. Пробы воды в эти дни показывали катастрофические значения: человеку в такую грязную реку лезть просто опасно, предупреждали врачи. Аллергия, диарея гарантированы.

Сену пробовали отмыть суперсовременными очистными установками, на сооружения Париж, к слову, потратил баснословные 1,5 миллиарда евро. Не получилось. Тренировки пришлось сначала откладывать. Потом этап на открытой воде хотели и вовсе отменить. Оказалось, что переносить заплывы просто некуда - у организаторов почему-то нет плана Б.

Триатлонисты с завистью смотрят на пловцов. Но и тем не легче. Как ни плывут - ни одного мирового рекорда. Вот уже и мировая звезда Леон Маршан – француз, кстати, признает, что плыть сложно. Как выяснилось, спортсмены здесь не виноваты. И вода действительно, говоря по – спортивному, медленная. Причин несколько, но есть главная - бассейн не соответствует олимпийским нормам. Да и вообще сооружался наспех - новый капитальный строить было слишком дорого. Решили обойтись временным на стадионе для регби. Пловцам еще повезло, вода освежает. А вот остальным приходится обливаться потом. Париж накрыла жара - градусники показывают за 40. Но в олимпийских номерах еще хуже.

Потные, да, к тому же, еще и голодные. В олимпийской столовой спортсмены не могут наесться - в меню блюда для веганов. Говорят, первой взвыла от голода британская сборная - спортсменам быстро прислали своего шеф-повара. И так скандал за скандалом. Еще с церемонии открытия Олимпиады. Культурный шок, смущение и просьбы больше так не надо - примерно такие пожелания приходят со всего мира. За океаном сенаторы - республиканцы требуют переписать устав Олимпиады. Чтобы в будущем ни одна религия не стала "предметом насмешек". Олимпиада не место для антихристианского фанатизма. Впрочем, МОК сейчас не до того. Там пытаются объяснить, почему на ринг в женском боксе скоро выйдут Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайбэя. Ведь они трансгендеры.

Много вопросов и по поводу участия Стивена ван де Вельде в соревнованиях по пляжному волейболу. Спортсмен сидел в тюрьме за изнасилование 12-летней девочки.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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