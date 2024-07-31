Британский город Саутпорт второй день охвачен протестами

Там после нападения с ножом на детей начались беспорядки

Обезумевшая толпа громит магазины. В правоохранителей летят булыжники, мусорные контейнеры и бутылки с зажигательными смесями. Когда одна из полицейских машин вспыхивает, толпа ликует. Звучат радикальные националистические лозунги.

Город Саутпорт в пригороде Ливерпуля охвачен протестами уже два дня. Возле студии, где погибли дети - стихийные мемориалы с цветами и мягкими игрушками. Обложки британских газет выглядят одинаково: на них три улыбающиеся девочки - посетительницы танцевального кружка. В понедельник они отправились на особенный мастер-класс, посвящённый песням американской певицы Тейлор Свифт. Занятие было в самом разгаре, когда в класс, размахивая холодным оружием, вбежал неизвестный в маске. Ножевых ранений было так много, что две девочки умерли практически сразу - третья позже скончалась в больнице. В критическом состоянии ещё пятеро детей. Пострадали и двое взрослых.

В танцевальный клуб ходили девочки преимущественно младшего дошкольного возраста. О нападавшем известно немногое: ему 17 лет и он из соседнего с Саутпортом города Бэнкс. Ни имени, ни других подробностей. Очевидцы рассказывают, что незадолго до кровавой резни видели некоего молодого человека в маске. В танцевальный центр он якобы приехал на такси, но платить за проезд при этом отказался. Его попытались остановить, но не вышло. Мотивы преступления тоже не называются - впрочем, полиция не исключает и версию теракта. Возложить цветы к месту трагедии прибыл и премьер-министр страны Кир Стармер. Впрочем, местные жители встретили его крайне негативно.

Полиция подчёркивает: нападавший - гражданин Великобритании. Родился в Уэльсе. Однако агрессивную толпу во главе с городскими членами ультраправой группировками уже было не остановить. Тем более, в прессу просочилась информация, что родители подростка всё же не совсем местные. Из Руанды.

Недовольство населения миграционной политикой, которую в последние годы проводит королевство, сделало своё дело. Как итог - в клиники доставлены 39 полицейских с переломами и контузиями. От ожогов и кирпичей, которыми так активно во все стороны бросались протестующие, пострадали и служебные собаки. Ситуация в Саутпорте успокоилась только ближе к вечеру вторника. В целях безопасности оцеплен и район городской мечети. Патрулирование правоохранители снимать пока не планируют.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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