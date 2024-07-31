ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Надоело!": невестка жестко прошлась по Светличной с опухолью в голове

15:16
  • среда
  • 31 июля 2024

Журналисты взяли комментарий родственницы актрисы

Сегодня, 31 июля, в Сети распространилась информация о том, что якобы у Светланы Светличной обнаружена опухоль в голове. Будто бы по этой причине у звезды комедийного фильма "Бриллиантовая рука" могут наблюдаться когнитивные изменения.

Журналисты связались с невесткой 84-летней артистки, чтобы узнать детали. Однако родственница актрисы Ольга оказалась немногословной. Тем не менее, она отметила, что у Светланы Светличной нет никакого дискомфорта из-за опухоли.

"Я не считаю, что это сенсация. Если бы она родила сегодня, это была бы сенсация", - категорично заявила невестка Светличной.

Далее Ольга высказала мнение, что мало кто любит артистку и считает ее кумиром. Она сказала в беседе с телеграм-каналом "Звездач": "Я знаю, что Светлану Афанасьевну далеко не любят, достаточно прочесть комментарии людей. А кто ее любит? Животные? Вы все ссылаетесь, что ее любит такое количество безумное людей, но не врите сами себе, просто надоело! Все говорят, как будто бы это национальный кумир. Не кумир. К сожалению моему".

В Сети пользователи неоднозначно отреагировали на слова родственницы актрисы. Многие пришли к выводу, что слова Ольги звучат жестко. Тут стоит напомнить о многолетнем конфликте Светланы Светличной с ее старшим сыном Алексеем Ивашовым, которому Ольга, собственно, и приходится женой. Лишь не так давно родственники сумели наладить общение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Светлана Светличная
Светлана Светличная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.