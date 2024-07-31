"Надоело!": невестка жестко прошлась по Светличной с опухолью в голове

Журналисты взяли комментарий родственницы актрисы

Сегодня, 31 июля, в Сети распространилась информация о том, что якобы у Светланы Светличной обнаружена опухоль в голове. Будто бы по этой причине у звезды комедийного фильма "Бриллиантовая рука" могут наблюдаться когнитивные изменения.

Журналисты связались с невесткой 84-летней артистки, чтобы узнать детали. Однако родственница актрисы Ольга оказалась немногословной. Тем не менее, она отметила, что у Светланы Светличной нет никакого дискомфорта из-за опухоли.

"Я не считаю, что это сенсация. Если бы она родила сегодня, это была бы сенсация", - категорично заявила невестка Светличной.

Далее Ольга высказала мнение, что мало кто любит артистку и считает ее кумиром. Она сказала в беседе с телеграм-каналом "Звездач": "Я знаю, что Светлану Афанасьевну далеко не любят, достаточно прочесть комментарии людей. А кто ее любит? Животные? Вы все ссылаетесь, что ее любит такое количество безумное людей, но не врите сами себе, просто надоело! Все говорят, как будто бы это национальный кумир. Не кумир. К сожалению моему".

В Сети пользователи неоднозначно отреагировали на слова родственницы актрисы. Многие пришли к выводу, что слова Ольги звучат жестко. Тут стоит напомнить о многолетнем конфликте Светланы Светличной с ее старшим сыном Алексеем Ивашовым, которому Ольга, собственно, и приходится женой. Лишь не так давно родственники сумели наладить общение.

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