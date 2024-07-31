ВСУ формируют резервы для контрнаступления в Харькове

По ночам по улицам передвигается военная техника

Новые резервы пытаются сформировать в Харькове Вооруженные силы Украины. В городе замечены наемники, отряды теробороны и нацистские части, сообщает со ссылкой на местных жителей Telegram-канал "Иди и смотри".

По данным источников, украинская армия усиливает гарнизон Харькова. По ночам по улицам города передвигается военная техника. Контингент ВСУ наращивают также в Чугуеве и других населенных пунктах региона.

Предполагается, что это свидетельствует о подготовке ВСУ очередного контрнаступления. Командование украинской армии, судя по всему, планирует накопить силы, чтобы отрезать российские части в Харьковской области от границы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram