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ВСУ формируют резервы для контрнаступления в Харькове

15:28
  • среда
  • 31 июля 2024

По ночам по улицам передвигается военная техника

Новые резервы пытаются сформировать в Харькове Вооруженные силы Украины. В городе замечены наемники, отряды теробороны и нацистские части, сообщает со ссылкой на местных жителей Telegram-канал "Иди и смотри".

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По данным источников, украинская армия усиливает гарнизон Харькова. По ночам по улицам города передвигается военная техника. Контингент ВСУ наращивают также в Чугуеве и других населенных пунктах региона.

Предполагается, что это свидетельствует о подготовке ВСУ очередного контрнаступления. Командование украинской армии, судя по всему, планирует накопить силы, чтобы отрезать российские части в Харьковской области от границы.

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