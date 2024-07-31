Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года на новых условиях

Сумма кредита уменьшена, ставка увеличена

Российское правительство пролонгировало программу льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Об этом в среду, 31 июля, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

При этом условия выдачи такой ипотеки ужесточены: предельная ставка будет 6% годовых (было 5%), максимальная сумма кредита — 9 миллионов рублей (было 18 миллионов).

Григоренко подчеркнул, что до 2030 года по этой программе смогут обзавестись жильем не менее 82 тысяч специалистов в различных субъектах Федерации, что поможет достичь цели программы — удержать айтишников в регионах, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке неизбежно начнут снижаться после снижения ключевой ставки и затухания инфляции. Она напомнила, что в период пандемии уже была такая ситуация.

Российский лидер Владимир Путин выдвинул предложение по введению специальных выплат, адресованных для помощи многодетным семьям в оплате ипотеки, чтобы те не переплачивали больше 6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram