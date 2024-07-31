Нырнувшего в Сену канадского триатлониста вырвало после финиша

Спортсмен занял девятое место

Канадского триатлониста Тайлера Миславчука стошнило на финише олимпийской дистанции в Париже.

Мужской турнир триатлонистов состоял из заплыва на 1,5 километра по реке Сена, велогонки на 40 километров и бега на 10 километров.

Миславчук занял девятое место, ему стало плохо на финише. Кадры недомогания спортсмена показали в прямом эфире телеканала BBC.

"Я приехал сюда не для того, чтобы войти в десятку лучших, но я выложился полностью. Я шел до конца и не жалею - меня рвало 10 раз", - заявил канадец (цитата по Daily Mail).

Заплывы триатлонистов ранее переносились по причине плохого качества воды в Сене. В оргкомитете ОИ объяснили, что этому способствовали проливные дожди. 31 июля соревнования наконец состоялись.

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