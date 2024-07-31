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Суд в Москве оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей

15:45
  • среда
  • 31 июля 2024

За отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Китайская соцсеть TikTok оштрафована на четыре миллиона рублей. Такое решение принял суд в Москве. Причина - отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

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Как сообщил Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы", платформа признана виновной по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание в виде штрафа за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти.

По этой же статье ранее в Москве оштрафовали Google. Американскую компанию обязали выплатить пять миллионов рублей.

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