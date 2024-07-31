Бакальчук заявил о закате Wildberries

Мужчина отреагировал на интервью жены

Сегодня, 31 июля, вышло откровенное интервью основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Она дала понять, что решение о разводе зрело уже давно, и бизнес тут ни при чем. Владислав в ответ тоже побеседовал с журналистами. Он намекнул, что не общается с Татьяной тет-а-тет.

"Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз", - отметил Бакальчук.

Также он отреагировал на слова Татьяны, что топ-менеджмент "Ягодок" поддержал слияние с другой компанией. По его данным, это совсем не так. Якобы несогласных уволили. "Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные", - сообщил Владислав.

Он опроверг утверждение супруги, что она в одиночку и за 700 долларов смогла основать Wildberries. Владислав настаивает на том, что это их общее дело и вложены туда были миллионы. "Статус "Основательница Wildberries" всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении... Те 12 миллионов рублей, которые были вложены в 2008–2010 годах в Wildberries, дали компании мощный толчок к развитию", - отметил Бакальчук в беседе с телеграм-каналом SHOT.

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