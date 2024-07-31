ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев призвал ориентировать бюджет на достижение национальных целей

15:59
  • среда
  • 31 июля 2024

Это будет работать на победу в СВО

Российский бюджет на ближайшие три года должен быть ориентирован на достижение национальных целей. Такое заявление сделал в среду, 31 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Путин попросил довести до регионов лимиты бюджета по нацпроектам

Как подчеркнул политик, такой подход к федеральному бюджету будет работать на победу России в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В мае Владимир Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Основные национальные цели развития страны включают повышение благополучия россиян, устойчивое и динамичное развитие экономики, создание комфортной среды для жизни, обеспечение технологического лидерства России.

В апреле Международный валютный фонд отмечал, что в 2024 году экономика России будет расти быстрее, чем экономики развитых стран. Наша страна уже опережает прогнозируемые темпы роста для США, Великобритании, Германии и Франции, поскольку западные санкции в отношении важнейших отраслей российской экономики сделали ее более самодостаточной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.