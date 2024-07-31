Медведев призвал ориентировать бюджет на достижение национальных целей

Это будет работать на победу в СВО

Российский бюджет на ближайшие три года должен быть ориентирован на достижение национальных целей. Такое заявление сделал в среду, 31 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, такой подход к федеральному бюджету будет работать на победу России в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В мае Владимир Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Основные национальные цели развития страны включают повышение благополучия россиян, устойчивое и динамичное развитие экономики, создание комфортной среды для жизни, обеспечение технологического лидерства России.

В апреле Международный валютный фонд отмечал, что в 2024 году экономика России будет расти быстрее, чем экономики развитых стран. Наша страна уже опережает прогнозируемые темпы роста для США, Великобритании, Германии и Франции, поскольку западные санкции в отношении важнейших отраслей российской экономики сделали ее более самодостаточной.

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