Спасатели вынесли из квартиры к скорой 200-килограммового жителя Уфы

Россиянину требовалась медицинская помощь

Врачам скорой пришлось привлекать МЧС, чтобы оказать медпомощь жителю Уфы. Спасатели извлекли из квартиры и доставили к карете скорой помощи 200-килограммового пациента.

Как сообщили в ГУМЧС России по Башкирии, в ведомство поступило сообщение от скорой помощи о необходимости транспортировки тяжело больного мужчины. Пациент находился в квартире на улице Комарова в Уфе.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что мужчину срочно нужно доставить в больницу, но самостоятельно он передвигаться не мог. Больного весом более 200 килограммов на носилках спустили со 2-го этажа, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram