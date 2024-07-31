На сайте "Миллиона призов" открыт раздел, посвященный акции #ВыбираемВместе2024

Проголосовавшие онлайн на выборах в МГД смогут выиграть до 5000 баллов

На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Как отмечается, проголосовавшие онлайн на выборах в МГД смогут выиграть 1000, 3000 или 5000 баллов. Один балл равняется одному рублю.

"Полученные в результате выигрыша в акции #ВыбираемВместе2024 — Москва призовые баллы можно будет обменять на скидки в магазины, аптеки, кафе и рестораны, билеты в столичные музеи и театры. Пользователи также смогут пополнить ими карту "Тройка", сделать взнос в одну или несколько благотворительных организаций, которые присоединились к акции, или выбрать другое предложение от партнеров акции", - говорится в сообщении на портале mos.ru.

Кроме того, среди участников онлайн-голосования на выборах в столичный парламент разыграют спецпризы. Подать заявку на участие в розыгрыше можно с 20 августа по 8 сентября. Более подробная информация – на сайте mos.ru.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет десятая акция программы "Миллион призов", участники получат гарантированные подарки. Москвичи смогут выиграть 1,7 миллиона призов.

18 июля была завершена регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы восьмого созыва. Всего выдвинулось 389 кандидатов, регистрацию прошли 290 кандидатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram