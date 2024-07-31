Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц

Состоялась официальная церемония по случаю завершения службы

Российские военные покинули аэропорт Звартноц в Ереване. Там прошла официальная церемония по случаю завершения службы пограничников. В приняли участие начальник Погрануправления ФСБ России в Армении Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян, депутаты армянского парламента и российские дипломаты.

Решение о прекращении службы российских пограничников в Ереване приняли весной 2024 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что они покинут аэропорт 1 августа. На церемонии Голубицкий выразил надежду, что в будущем безопасность Армении силами Еревана будет обеспечена на столь же высоком уровне.

Совет национальной безопасности Армении ранее объявил дополнительный набор солдат в аэропорт Звартноц. Власти допустили, что после выхода российских военных в аэропорту могут появиться очереди, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram