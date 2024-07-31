Путин обсудил с президентом Индонезии укрепление сотрудничества

Прабово Субианто прибыл в Москву с рабочим визитом

Москва и Джакарта намерены укреплять двустороннее сотрудничество. Об этом заявили сегодня на встрече в Кремле Владимир Путин и избранный президент Индонезии, министр обороны этой страны Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

Индонезия - один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние годы двусторонние торгово-экономические связи активно развиваются, много потенциальных проектов для совместной кооперации. Готовится к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕврАЗэс и Индонезией. Приветствуя гостя, Владимир Путин отметил, что индонезийского лидера в России знают как друга нашей страны.

"Вы известный не только военный, но и политический деятель в Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны на протяжении лет. Знаю, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения, на протяжении десятилетий", - отметил Путин.

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