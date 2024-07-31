ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с президентом Индонезии укрепление сотрудничества

17:57
  • среда
  • 31 июля 2024

Прабово Субианто прибыл в Москву с рабочим визитом

Москва и Джакарта намерены укреплять двустороннее сотрудничество. Об этом заявили сегодня на встрече в Кремле Владимир Путин и избранный президент Индонезии, министр обороны этой страны Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

Индонезия - один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние годы двусторонние торгово-экономические связи активно развиваются, много потенциальных проектов для совместной кооперации. Готовится к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕврАЗэс и Индонезией. Приветствуя гостя, Владимир Путин отметил, что индонезийского лидера в России знают как друга нашей страны.

"Вы известный не только военный, но и политический деятель в Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны на протяжении лет. Знаю, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения, на протяжении десятилетий", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Прабово Субианто
Владимир Путин и Прабово Субианто
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.