В ряде регионов России увеличили выплаты контрактникам

Увеличение выплат не говорит об изменении задач СВО

В российских регионах начали повышать единовременные выплаты участникам спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны. Это было сделано после рекомендации президента Владимира Путина.

О субъектах федерации, которые повысили выплаты, сообщает в среду Телеграм-канал "ТВ Центра". Так, в Башкирии выплата составляет 1,2 миллиона рублей. В Кабардино-Балкарии - 1,1 миллиона рублей.

Липецкая область - 600 тысяч рублей. Чувашия и Саратовская область - до 500 тысяч рублей. Удмуртия и Красноярский край - 400 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей для заключивших контракт с ВС России для участия в спецоперации с 1 августа по 31 декабря.

В Кремле отметили, что увеличение выплат не говорит об изменении задач СВО, а стоит в ряду мер по поддержке бойцов и их семей.

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