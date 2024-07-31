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На Западе сообщили об участившихся бунтах против командования в ВСУ

17:36
  • среда
  • 31 июля 2024

Украинские военные массово отказываются участвовать в штурмах

Бунты против руководства и отказ от участия в штурмах – эти явления участились в Вооруженных силах Украины. Как заявил британский эксперт Александр Меркурис, эти явления стали массовыми в ВСУ после поражения в Авдеевке.

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Некоторые подразделения решают отступить еще до момента самого сражения, заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Аналитик подчеркнул, что в последнее время именно командиры подразделений ВСУ стали отказываться выполнять приказы вышестоящего руководства.

По заключению Меркуриса, этот факт показывает, насколько критичной стала ситуация на фронте для Украины. Британский эксперт ранее заявлял, что Запад не способен спасти ВСУ от поражения на фронте - даже западная авиация не повлияла бы на ход боевых действий.

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