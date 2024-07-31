США приостановили программу помощи Грузии из-за закона об иноагентах

В Вашингтоне заявили об "антидемократических действиях" Тбилиси

Госдеп США провел "всеобъемлющий обзор сотрудничества Соединенных Штатов и Грузии. По его итогам принято решение приостановить программу помощи Тбилиси в связи с принятием грузинскими властями закона об иноагентах, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В заявлении сказано об "антидемократических действиях" грузинского правительства. В результате Тбилиси не получит 95 миллионов долларов, которые предназначались напрямую на поддержку правительства Грузии, отметил Блинкен. Госсекретарь считает, что действия и высказывания представителей грузинской власти несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.

Парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в конце мая. Западные страны раскритиковали документ, оппозиция проводила акции протеста. Тем нет менее, реестр иноагентов в стране уже работает. Финансируемые из-за рубежа НКО должны зарегистрироваться в нем с 1 августа, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram