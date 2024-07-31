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Информация о заключенных в тюрьмах США россиянах исчезла из федеральной базы данных

18:35
  • среда
  • 31 июля 2024

Это произошло на фоне спекуляций о подготовке обмена заключенными

Данные о некоторых из отбывающих тюремное заключение в Соединенных Штатах гражданах России исчезли из электронной базы Федерального бюро тюрем США. Речь идет, в частности, о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, передает РИА Новости.

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Отмечается, что это произошло на фоне спекуляций о возможном обмене заключенными. Адвокат Винника отказался комментировать слухи об обмене заключенными между Россией и США, сославшись на конфиденциальность информации.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что начат важный этап обмена заключенными между Россией и США. В то же время, дипломат подчеркнул, что прогнозирование какого-то временного диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные шаги, не входит в его компетенцию.

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