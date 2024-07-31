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Украина получила первую партию F-16

18:53
  • среда
  • 31 июля 2024

Количество небольшое

Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину, сообщило агентство Bloomberg. По словам источников, знакомых с ситуацией, количество самолетов небольшое. Агентство напоминает, что конец июля в западных столицах называли крайним сроком поставки F-16 Киеву.

США согласились отправить Украине вооружение для F-16
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Смогут ли украинские пилоты сразу использовать эти самолеты – пока неизвестно, пишут западные издания. При этом отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен еще 10 июля, на полях саммита НАТО заявлял, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщила, что Вашингтон согласился поставить американские вооружения для передаваемых Киеву истребителей. США оснастят самолеты ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, передает РИА Новости.

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