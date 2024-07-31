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Уволен глава департамента военного имущества Минобороны Сапунов

19:26
  • среда
  • 31 июля 2024

Он возглавлял департамент с 2020 года

Снят с должности глава департамента военного имущества Минобороны России Михаил Сапунов.  Об этом сообщил в Telegram глава общественного движения Запорожья "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Фотографию Сапунова Рогов сопроводил подписью об очередном кадровом решении в Минобороны. Информацию также подтвердил РБК источник, близкий к российскому военному ведомству.

Сапунов с сентября 2017 года руководил департаментом имущественных отношений Минобороны. А в 2020 году он возглавил департамент военного имущества.

В ноябре прошлого года стало известно об аресте заместителя Сапунова - Владимира Шишова. Он проходил по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе. Шишов курировал в Минобороны часть контрактов, заключаемых для нужд военной операции.

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