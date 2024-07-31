Добровинский: Узнать точно, что подсадка произошла от сперматозоида Дурова, невозможно

У всех клиник действуют информативные ограничения, пояснил адвокат

Они живут в Швейцарии много путешествуют, учат языки и развиваются – ну все в отца! Знакомьтесь, Даниель, Давид и Лея - как утверждает их мать, дети Павла Дурова. Одного из самых перспективных и талантливых россиян. Создателя соцсети "В Контакте" и мессенджера "Телеграм". Совместных фотографий нет. Зато есть громкое признание самого Дурова. Мол, сколько их таких было. А главное - сколько еще будет!

В общем, наш пострел везде поспел! "Отец-молодец", "Дуров в клинике", "Папа дай денег" ну и вишенка на торте - "Люк, я твой – отец!" Поток народного творчества уже не остановить. Да и зачем.

А вот это уже не шутка. Как принято говорить в таких случаях, рынок отреагировал бурным ростом! На одной из популярных интернет-площадок "высококачественный материал образцового гражданина" продают аж за миллион рублей! Хотя цена вопроса в клинике, которую отыскали журналисты, всего 35 тысяч. Что в полтора раза дороже семени обычного среднестатистического донора, не хватающего звезд с неба.

"Теперь на Дурова – акция" - радостно заявляют в регистратуре. Ведь раньше меньше чем за 70 не отпускали. Анкета прилагается. Таинственный донор под номером 6. Брюнет, правша, весы по гороскопу, но главное - в школе и вузе учился на одни пятерки – образцово-показательный набор генов. Дуров не употребляет алкоголь, не ест мяса, избегает стресса, много спит и еще больше занимается спортом. Одним словом, сверхчеловек!

"Я хотел предупредить всех, что действуют ограничения информативные у всех клиник, которые представляют из себя банк спермы. Поэтому узнать точно женщинам, что подсадка произошла от сперматозоида господина Дурова, это невозможно. Там может быть кто угодно, но не Дуров. Собрать отряд сперматозоидов еще на 500 человек совсем не просто", - пояснил адвокат Александр Добровинский.

Не иначе завидуют! Ведь по продуктивности наш Павел обогнал даже американского коллегу Илона Маска. Тот в соцсетях иронично сравнил его с Чингисханом, у которого по преданию было 600 детей. У Маска их всего 12. Один недавно сменил пол. А у другого имя - X Æ A-12 ("Икс Эш Эй Твелф"). Вот и гипотетическим детям Павла Дурова впору присваивать кодовые имена. Ведь он обещает когда-то явить миру расшифровку своего ДНК. Чтобы счастливые братья и сестры смогли найти друг друга. Чем не сценарий для болливудского фильма! Всё это, правда, противоречит медицинской тайне проведения ЭКО, да и этике в целом.

"Ну, послушайте…осеменить - это вообще не проблема. Я тоже могу сейчас хоть 200 детей сделать. Понимаете, да. Каждый день отправлять материал. Но самое главное другое. Кем они вырастут? Кем они станут? Какое будущее их ждет? Вот они узнают, что у них папа Павел Дуров – дальше что? Мамы придут. Дальше что?" – говорит Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер.

Алименты, наследство и много других неприятных юридических вопросов. Вряд ли технический гений не учел всего этого. Так что, как полагают многие, Павел Дуров просто пиарится. Добавляя в копилку слухов о себе еще и небывалую плодовитость в самом что ни на есть прямом смысле. Тем более, что гениальность, увы, не передается по наследству.

А еще видела ли она фото Павла Дурова до походов к пластическому хирургу, специалисту по пересадке волос и в спортзал. Ведь вместо накаченного красавчика с рельефным торсом и волосами цвета вороньего крыла на свет может появиться закомплексованный лопоухий интроверт с ранним облысением.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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