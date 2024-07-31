Правительство направит средства на помощь многодетным семьям

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Женщинам, которые воспитывают не менее 10 детей, будет присваивается звание "Мать-героиня" и к нему полагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Об инициативе главы государства сегодня на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Мамы и папы, у которых семь и более детей, будут награждать орденом "Родительская слава". Семьям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей. А для тех, у кого свыше четырёх детей, предусмотрена медаль этого ордена и вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Также по поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Родители, у которых третий и последующие дети родятся до 31 декабря 2030 года, смогут получить 450 тысяч рублей и внести их как платёж по жилищному займу. Обсудили и помощь в улучшении жилищных условий для IT-специалистов.

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