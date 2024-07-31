Совбез ООН обсудит убийство главы ХАМАС на экстренном заседании

Оно назначено на 23:00 по Москве

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН пройдет 31 июля. Оно назначено на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве). Как сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, заседание созвано в связи с убийством в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Заседание созвано запросу Ирана. Его поддержали Китай, Алжир и Россия. Россия сейчас председательствует в СБ ООН, напомнил Полянский в своем Telegram-канале.

В Кремле решительно осудили атаку, в результате которой погиб Исмаил Хания. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это может дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Хания погиб в ночь на 31 июля в результате израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране.

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