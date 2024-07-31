Зеленский признал, что хочет участия России в саммите по Украине

Этого хочет весь мир

Присутствие России на саммите по урегулированию ситуации на Украине необходимо, иначе не будет достигнуто никакого результата, заявил Владимир Зеленский. Этого хочет уже весь мир – а, значит, Киев не может быть против, сказал украинский лидер в интервью французским СМИ.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не приемлет ультиматумов. И в мероприятиях, подобных саммиту в Швейцарии, участвовать не собирается.

В июне в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. В коммюнике по ее итогам участники требовали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям. В Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram