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Зеленский признал, что хочет участия России в саммите по Украине

20:20
  • среда
  • 31 июля 2024

Этого хочет весь мир

Присутствие России на саммите по урегулированию ситуации на Украине необходимо, иначе не будет достигнуто никакого результата, заявил Владимир Зеленский. Этого хочет уже весь мир – а, значит, Киев не может быть против, сказал украинский лидер в интервью французским СМИ.

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Ранее в МИД России заявили, что Москва не приемлет ультиматумов. И в мероприятиях, подобных саммиту в Швейцарии, участвовать не собирается.

В июне в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. В коммюнике по ее итогам участники требовали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям. В Кремле заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.

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